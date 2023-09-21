Боец ВСУ потребовал больше оружия, чтобы "сжечь Москву"

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Боевик вооружённых сил Украины (ВСУ) раскрыл планы по дальнейшему ведению военных действий. В интервью западным журналистам военный заявил, что собирается победить и дойти до Москвы. А для этого нужно больше оружия.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"Всё было бы намного ярче и интереснее, если бы у нас были HIMARS или хотя бы чешские Vampire. У них более удобная база для передвижения. В "Урале" долго не просидишь зимой. Мы должны победить и сжечь Москву. Нам нужно больше оружия. Больше более точного оружия", — рассказал о своих "мечтах" украинский военный.

Ранее боевик ВСУ показал дрону "Владлен Татарский" неприличный жест и тут же был за это наказан.