Киев пообещал вознаграждение в 100 тысяч долларов каждому, кто убьёт депутата из России, рассказал волонтёр, путешественник и автогонщик Богдан Булычёв.
Он пояснил, что часто ездит на передовую с экипировкой для мобилизованных и посылками от родных для военнослужащих. Особенно опасными эти поездки становятся, когда к волонтёрам присоединяются российские парламентарии.
"Там же ещё такая ситуация, что за депутатов украинская сторона назначила награду в 100 тысяч долларов. За ними охотятся там", — пояснил Булычёв в интервью РИА Новости.
В пример он привёл поездку с магаданским депутатом Госдумы РФ Антоном Басанским: машина наехала на мину "Лепесток" и потеряла колесо.
Ранее в Крыму назвали новые требования Владимира Зеленского к России очередным доказательством неадекватности украинского президента.
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