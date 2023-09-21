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Украина назначила награду в 100 тысяч долларов за каждого российского депутата

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Мир

Киев пообещал вознаграждение в 100 тысяч долларов каждому, кто убьёт депутата из России, рассказал волонтёр, путешественник и автогонщик Богдан Булычёв.

Украина назначила награду в 100 тысяч долларов за каждого российского депутата
Фото: Openverse

Он пояснил, что часто ездит на передовую с экипировкой для мобилизованных и посылками от родных для военнослужащих. Особенно опасными эти поездки становятся, когда к волонтёрам присоединяются российские парламентарии.

"Там же ещё такая ситуация, что за депутатов украинская сторона назначила награду в 100 тысяч долларов. За ними охотятся там", — пояснил Булычёв в интервью РИА Новости.

В пример он привёл поездку с магаданским депутатом Госдумы РФ Антоном Басанским: машина наехала на мину "Лепесток" и потеряла колесо.

Ранее в Крыму назвали новые требования Владимира Зеленского к России очередным доказательством неадекватности украинского президента.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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