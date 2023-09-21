Те условия, которые президент Украины Владимир Зеленский выдвинул России с трибуны ООН для прекращения боевых действий, только доказывают его неадекватность, заявил депутат парламента Крыма Иван Шонус.
Другими словами, отметил крымский политик, требования о возврате к границам 1991 года, выводе Черноморского флота и уходе ВМФ РФ из Чёрного и Азовского морей прокомментировать нельзя.
"Иначе, чем солипсизм это не назовешь. Зеленский признает реальностью только собственное сознание и отвергает существование внешнего реального мира", — пояснил Шонус.
Это не что иное, уверен парламентарии, как обычный популизм, но подобная риторика украинского лидера не способствует скорейшему завершению конфликта.
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