Депутат Шонус: выдвинутые Зеленским России условия — солипсизм и популизм

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Те условия, которые президент Украины Владимир Зеленский выдвинул России с трибуны ООН для прекращения боевых действий, только доказывают его неадекватность, заявил депутат парламента Крыма Иван Шонус.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Другими словами, отметил крымский политик, требования о возврате к границам 1991 года, выводе Черноморского флота и уходе ВМФ РФ из Чёрного и Азовского морей прокомментировать нельзя.

"Иначе, чем солипсизм это не назовешь. Зеленский признает реальностью только собственное сознание и отвергает существование внешнего реального мира", — пояснил Шонус.

Это не что иное, уверен парламентарии, как обычный популизм, но подобная риторика украинского лидера не способствует скорейшему завершению конфликта.