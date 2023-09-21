Власти крупных украинских городов сообщают о массированной ракетной атаке ВКС РФ. Взрывы прогремели в Харькове и во всех регионах Западной Украины.
"Есть повреждение инфраструктуры, информация уточняется. Экстренные службы работают на местах попаданий", — написал глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов в своём Telegram-канале и уточнил, чтобы по столице региона было нанесено шесть ракетных ударов.
Также о взрывах пишут жители Ровно, Львова, Ивано-Франковска, Черкасов и Винницы.
Ранее мэр Киева сообщил о повреждении инфраструктурного объекта в столице Украины, после чего в некоторых районах города пропало энерго- и водоснабжение.
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