Мэр Киева Кличко подтвердил массированную атаку на столицу Украины

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Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил массированный удар ВКС РФ по военным и инфраструктурным объектам в Киеве.

Фото: Openverse

"В некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды. Экстренные службы работают", — написал градоначальник в своём Telegram-канале.

Кличко добавил, что взрывы раздавались также в Дарницком, Голосеевском, Шевченковском районах столицы Украины.

Как следует из данных официального портала украинского правительства, воздушная тревога объявлена на всей территории страны

Ранее власти Германии предупредили, что ФРГ закрывает свои границы для всех беженцев из-за наплыва мигрантов с Украины.