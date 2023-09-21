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Мэр Киева Кличко подтвердил массированную атаку на столицу Украины

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Мир

Мэр украинской столицы Виталий Кличко подтвердил массированный удар ВКС РФ по военным и инфраструктурным объектам в Киеве.

Мэр Киева Кличко подтвердил массированную атаку на столицу Украины
Фото: Openverse

"В некоторых микрорайонах Святошинского района нет света и воды. Экстренные службы работают", — написал градоначальник в своём Telegram-канале.

Кличко добавил, что взрывы раздавались также в Дарницком, Голосеевском, Шевченковском районах столицы Украины.

Как следует из данных официального портала украинского правительства, воздушная тревога объявлена на всей территории страны

Ранее власти Германии предупредили, что ФРГ закрывает свои границы для всех беженцев из-за наплыва мигрантов с Украины.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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