Президент Германии Штайнмайер: ФРГ закроет границы для мигрантов из-за Украины

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Немецкие власти больше не будут принимать беженцев в стране, так как ресурсы Германии исчерпаны, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

Фото: Openverse

Наплыв мигрантов уже привёл к чрезвычайной ситуации, пояснил он.

"В нашей стране сейчас более миллиона беженцев из Украины. Вот почему Германия находится на пределе своих возможностей", — подчеркнул Штайнмайер в интервью Corriere della Sera.

Политик призвал власти ЕС принять законодательные меры, которые позволят равномерно перераспределять между европейскими государствами пребывающих в Старый Свет мигрантов, в том числе принудительно. Также, по его словам, необходимо усилить охрану внешних границ Евросоюза.