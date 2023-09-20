Немецкие власти больше не будут принимать беженцев в стране, так как ресурсы Германии исчерпаны, заявил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
Наплыв мигрантов уже привёл к чрезвычайной ситуации, пояснил он.
"В нашей стране сейчас более миллиона беженцев из Украины. Вот почему Германия находится на пределе своих возможностей", — подчеркнул Штайнмайер в интервью Corriere della Sera.
Политик призвал власти ЕС принять законодательные меры, которые позволят равномерно перераспределять между европейскими государствами пребывающих в Старый Свет мигрантов, в том числе принудительно. Также, по его словам, необходимо усилить охрану внешних границ Евросоюза.
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