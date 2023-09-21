Госсекретарь США Энтони Блинкен набросился с обвинениями на главу МИД РФ Сергея Лаврова сразу, как только тот появился на заседании Совбеза ООН. Об этом пишет канадское агентство CBC.
Сообщается, что Лавров подвергся выговору со стороны США. Когда он вошёл в комнату и сел, госсекретарь Блинкен обвинил Россию в военных преступлениях. После этого Блинкен начал эмоционально пересказывать впечатления от поездки на Украину.
Российский министр в ответ на это заявил, что Запад лишь раскидывается обвинениями.
"Мы слышим лозунги: "Вторжение", "Агрессия". Ни слова о первопричинах", — сказал Лавров.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский покинул зал заседаний Совбеза ООН, не став дожидаться выступления российского дипломата.
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