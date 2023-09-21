Блинкен набросился с обвинениями на Лаврова в зале заседаний Совбеза ООН

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Госсекретарь США Энтони Блинкен набросился с обвинениями на главу МИД РФ Сергея Лаврова сразу, как только тот появился на заседании Совбеза ООН. Об этом пишет канадское агентство CBC.

Фото: "Сергей Лавров (18-11-2022)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

Сообщается, что Лавров подвергся выговору со стороны США. Когда он вошёл в комнату и сел, госсекретарь Блинкен обвинил Россию в военных преступлениях. После этого Блинкен начал эмоционально пересказывать впечатления от поездки на Украину.

Российский министр в ответ на это заявил, что Запад лишь раскидывается обвинениями.

"Мы слышим лозунги: "Вторжение", "Агрессия". Ни слова о первопричинах", — сказал Лавров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский покинул зал заседаний Совбеза ООН, не став дожидаться выступления российского дипломата.