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Журналист Рёпке: лучший российский дрон "Ланцет" оказался более опасным для ВСУ

1:03
Мир

Последнее применение дрона-камикадзе "Ланцет" доказало, что беспилотник является более дальнобойным, чем считали украинские и западные военные эксперты.

Журналист Рёпке: лучший российский дрон "Ланцет" оказался более опасным для ВСУ
Фото: wikimedia.com

Такое заявление сделал известный своими русофобскими взглядами немецкий журналист Юлиан Рёпке и добавил, что это известие явно не обрадует командование ВСУ.

"Плохие новости для Украины: лучший российский дрон-камикадзе теперь, судя по всему, доступен и в дальнобойной версии", — написал он на своей странице в соцсети.

По словам Рёпке, специалисты были уверены, что максимальная дальность "Ланцета" составляет 45 километров. Однако накануне беспилотник, который сбил украинский истребитель, пролетел перед атакой примерно 80 километров.

Ранее в СБ Украины признали, что в ВСУ осталось лишь 10% кадровых военных, а выведенных из строя опытных офицеров и солдат заменяют необученные иммобилизованные.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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