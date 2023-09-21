Журналист Рёпке: лучший российский дрон "Ланцет" оказался более опасным для ВСУ

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Последнее применение дрона-камикадзе "Ланцет" доказало, что беспилотник является более дальнобойным, чем считали украинские и западные военные эксперты.

Фото: wikimedia.com

Такое заявление сделал известный своими русофобскими взглядами немецкий журналист Юлиан Рёпке и добавил, что это известие явно не обрадует командование ВСУ.

"Плохие новости для Украины: лучший российский дрон-камикадзе теперь, судя по всему, доступен и в дальнобойной версии", — написал он на своей странице в соцсети.

По словам Рёпке, специалисты были уверены, что максимальная дальность "Ланцета" составляет 45 километров. Однако накануне беспилотник, который сбил украинский истребитель, пролетел перед атакой примерно 80 километров.

Ранее в СБ Украины признали, что в ВСУ осталось лишь 10% кадровых военных, а выведенных из строя опытных офицеров и солдат заменяют необученные иммобилизованные.