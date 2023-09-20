За время российской военной операции на Украине состав ВСУ практически полностью сменился, заявил полковник СБУ Роман Костенко.
По его словам, в армии Украины осталось около 10% кадровых военных, сейчас она на девять десятых состоит из мобилизованных, которым явно не хватает знаний и боевого опыта.
Этим, подчеркнул Костенко, и объясняется ухудшающаяся ситуация в зоне боевых действий, потому Киеву уже скоро придётся объявлять о новом, более жёстком этапе мобилизации в стране.
Ранее луганский военный эксперт рассказал, что военные госпитали в Харькове переполнены тяжелоранеными солдатами ВСУ, доставленными с Купянского направления.
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