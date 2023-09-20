В украинском МИД предложили "польским друзьям отбросить эмоции" в зерновом вопросе

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По словам представителя МИД Украины Олега Николенко, их "польским друзьям" необходимо отбросить эмоции и попытаться конструктивно решить зерновой вопрос.

Фото: "Assorted grains" by Fir0002 is licensed under CC BY-SA 3.0.

"Призываем наших польских друзей отбросить эмоции. Украинская сторона предложила Польше конструктивный путь решения зерновой проблематики. Ожидаем, что наши предложения станут основой для перевода диалога в конструктивное русло", — написал Николенко в соцсети Facebook*.

До этого польский президент Анджей Дуда уже сравнил Украину с цепляющимся за всё утопающим, который может утащить на дно и тех, кто хочет оказать ему помощь.

Ранее Владимир Зеленский позволил себе сказать, что ряд европейских друзей Украины демонстрируют внешнюю солидарность с Киевом, однако на проблему с зерном это не распространяется, своими действиями в этом направлении страны ЕС играют на руку Москве.

В польском МИД на фоне этих заявлений уже вызвали для объяснений украинского посла.

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