По словам представителя МИД Украины Олега Николенко, их "польским друзьям" необходимо отбросить эмоции и попытаться конструктивно решить зерновой вопрос.
"Призываем наших польских друзей отбросить эмоции. Украинская сторона предложила Польше конструктивный путь решения зерновой проблематики. Ожидаем, что наши предложения станут основой для перевода диалога в конструктивное русло", — написал Николенко в соцсети Facebook*.
До этого польский президент Анджей Дуда уже сравнил Украину с цепляющимся за всё утопающим, который может утащить на дно и тех, кто хочет оказать ему помощь.
Ранее Владимир Зеленский позволил себе сказать, что ряд европейских друзей Украины демонстрируют внешнюю солидарность с Киевом, однако на проблему с зерном это не распространяется, своими действиями в этом направлении страны ЕС играют на руку Москве.
В польском МИД на фоне этих заявлений уже вызвали для объяснений украинского посла.
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