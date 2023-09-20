ВС РФ уже вовсю используют беспилотники и кибероружие, а скоро приспособит для боевых действий и климат, а также искусственный интеллект.
Это сказал украинский президент Владимир Зеленский на Генеральной ассамблее ООН.
"Россия превращает в руины многое даже без ядерного оружия. Мы видим, как на Украине города и сёла стираются с лица земли, мы видим войну беспилотников, видим возможные последствия распространения войны в киберпространстве. Искусственный интеллект может быть обучен воевать прежде, чем он научится помогать человечеству. Люди ещё не научились использовать климат как оружие. Мы понимаем, что экстремальная погода будет влиять на человечество, и некоторые государства будут использовать результаты этого в качестве оружия", — подчеркнул лидер Незалежной.
Также он заявил, что Украине должен помогать весь мир. "Мы" должны остановить Россию, "мы" должны действовать едино и направить все возможности на решение всех вызовов, подытожил Зеленский.
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