ВС РФ уже вовсю используют беспилотники и кибероружие, а скоро приспособит для боевых действий и климат, а также искусственный интеллект.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.