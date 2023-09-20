В Польше высказались о поддержке Украины: будет трудно

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Шаги Киева в контексте отношений с Польшей могут лишить Украину поддержки Варшавы, заявил министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк.

Фото: Openverse

По его словам, чтобы Варшава могла предоставлять помощь Киеву, ей необходима поддержка поляков. Она ставится под вопрос в виду конфронтации Украины и Польши из-за зерна.

"Мы бы хотели и дальше поддерживать Украину, но, чтобы это было возможно, нам нужна поддержка поляков в этом вопросе. Если её не окажется, поддерживать Украину так, как мы делали до сих пор, будет трудно", — заявил министр в беседе с PAP.

Шинковский вель Сенк подчеркнул, что желание поддержать Незалежную у поляков "упало", так как на фоне зернового вопроса Киев резко высказался о гражданах страны.