Шаги Киева в контексте отношений с Польшей могут лишить Украину поддержки Варшавы, заявил министр по делам ЕС Шимон Шинковский вель Сенк.
По его словам, чтобы Варшава могла предоставлять помощь Киеву, ей необходима поддержка поляков. Она ставится под вопрос в виду конфронтации Украины и Польши из-за зерна.
"Мы бы хотели и дальше поддерживать Украину, но, чтобы это было возможно, нам нужна поддержка поляков в этом вопросе. Если её не окажется, поддерживать Украину так, как мы делали до сих пор, будет трудно", — заявил министр в беседе с PAP.
Шинковский вель Сенк подчеркнул, что желание поддержать Незалежную у поляков "упало", так как на фоне зернового вопроса Киев резко высказался о гражданах страны.
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