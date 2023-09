Your browser does not support the audio element.

Киевскому режиму пора смириться с мыслью о капитуляции, и неважно, кто будет сидеть в кресле президента США — Джо Байден или Дональд Трамп, заявили аналитики. По их словам, глава России Владимир Путин достигнет геостратегической цели.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.