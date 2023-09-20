Hill: Путин достигнет капитуляции Украины и при Байдене, и при Трампе

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Киевскому режиму пора смириться с мыслью о капитуляции, и неважно, кто будет сидеть в кресле президента США — Джо Байден или Дональд Трамп, заявили аналитики. По их словам, глава России Владимир Путин достигнет геостратегической цели.

Фото: "Vladimir Putin (2022-02-24)" by Presidential Executive Office of Russia is licensed under CC BY 4.0.

По мнению аналитиков, стратегическая линия Вашингтона уже понятна. При этом нет разницы, кто "у руля".

"Даже если Байден останется на своём посту, Путин, похоже, уверен, что достигнет своей геостратегической цели. Потому что, если отбросить бахвальство, заявленная стратегия Трампа — это, по сути, политика, которой администрация Байдена уже следует", — заявили аналитик Hill Джозеф Боско.

Как подчеркнул автор, украинцам стоило бы "смириться" с мыслью о капитуляции, так как официальный Вашингтон уже отказывается поставлять Киеву некоторые виды оружия. И даже смена президента США вряд ли изменит ситуацию.

"Украинцы должны смириться с вероятностью вынужденной капитуляции либо во время второго срока Трампа, либо во время второго срока Байдена", — резюмировал автор.