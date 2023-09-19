На Сватовском участке фронта в Донбассе боевики вооружённых сил Украины (ВСУ) начали сдаваться в плен добровольно. Об этом рассказал российский боец, выполняющий задачи на этом направлении, в беседе с РИА Новости.
"Только вчера взяли троих. Они сами шли к нам и не оказывали никакого сопротивления", — заявил военный ВС РФ.
Издание также опубликовало кадры выхода боевиков к российским позициям.
Ранее стало известно, что бойцы спецназа "Отважных" уничтожили переодетых диверсантов ВСУ в окопах под Кременной.
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