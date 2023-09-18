Kaspersky прогнозирует возвращение западных клиентов

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"Лаборатория Касперского", известная компания в области кибербезопасности, сообщила о снижении спроса на свои продукты в Соединенных Штатах и Европе, при этом продажи в этих регионах упали в общей сложности на 32%. Тем не менее, компания ожидает восстановления в ближайшем будущем. Несмотря на это снижение на Западе, "Лаборатория Касперского" переключила свое внимание на новые рынки, которые уже демонстрируют значительный рост.

Фото: openverse

Андрей Ефремов, директор по развитию бизнеса компании, заявил, что "Лаборатория Касперского" имеет значительные планы по расширению в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эти рынки обладают огромным потенциалом для компании. Ефремов ожидает роста выручки примерно на 70-80% в Саудовской Аравии к концу года, на 15% в Латинской Америке и примерно на 25% на Ближнем Востоке, в Турции и Африке в целом. Ожидается также, что выручка в России увеличится на 25%.

Хотя рост в этих регионах является значительным, он еще не полностью компенсировал спад на традиционных рынках. Ефремов отметил, что платежеспособность стран в южных регионах, как правило, ниже, чем на Западе, но компания с оптимизмом смотрит на возвращение к более динамичному глобальному росту бизнеса в будущем.

"Лаборатория Касперского", основанная Евгением Касперским в 1997 году, является международной компанией в области кибербезопасности, известной своими решениями в области информационной безопасности и цифровой конфиденциальности. Компания обслуживает 400 миллионов пользователей и 220 000 корпоративных клиентов по всему миру и сообщила о выручке в размере 752 миллионов долларов в 2022 году.

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