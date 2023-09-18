Kaspersky прогнозирует возвращение западных клиентов

"Лаборатория Касперского", известная компания в области кибербезопасности, сообщила о снижении спроса на свои продукты в Соединенных Штатах и Европе, при этом продажи в этих регионах упали в общей сложности на 32%. Тем не менее, компания ожидает восстановления в ближайшем будущем. Несмотря на это снижение на Западе, "Лаборатория Касперского" переключила свое внимание на новые рынки, которые уже демонстрируют значительный рост.
Андрей Ефремов, директор по развитию бизнеса компании, заявил, что "Лаборатория Касперского" имеет значительные планы по расширению в Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Эти рынки обладают огромным потенциалом для компании. Ефремов ожидает роста выручки примерно на 70-80% в Саудовской Аравии к концу года, на 15% в Латинской Америке и примерно на 25% на Ближнем Востоке, в Турции и Африке в целом. Ожидается также, что выручка в России увеличится на 25%.
Хотя рост в этих регионах является значительным, он еще не полностью компенсировал спад на традиционных рынках. Ефремов отметил, что платежеспособность стран в южных регионах, как правило, ниже, чем на Западе, но компания с оптимизмом смотрит на возвращение к более динамичному глобальному росту бизнеса в будущем.
"Лаборатория Касперского", основанная Евгением Касперским в 1997 году, является международной компанией в области кибербезопасности, известной своими решениями в области информационной безопасности и цифровой конфиденциальности. Компания обслуживает 400 миллионов пользователей и 220 000 корпоративных клиентов по всему миру и сообщила о выручке в размере 752 миллионов долларов в 2022 году.
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