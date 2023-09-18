Маск: ВСУ потеряли много солдат, а результат наступления оказался ничтожным

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Киев лишился большого количества солдат в ходе контрнаступления, при этом Вооружённые силы Украины (ВСУ) так и не смогли существенно продвинуться на поле боя. Об этом заявил предприниматель из США Илон Маск.

Фото: openverse.org

По его мнению, достижения украинской армии тяжело разглядеть на картах.

"Так много смертей за столь ничтожный результат", — подчеркнул бизнесмен в соцсети X (бывшая Twitter*).

Ранее американский сенат начал расследование в отношении Маска, который отказался включать связь Starlink для солдат ВСУ в районе Крыма в 2022 году. Миллиардер сорвал атаку украинских войск на полуостров. Как пояснил бизнесмен, связь была отключена из-за антироссийских санкций, которые действуют в том числе и на территории Крыма.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.