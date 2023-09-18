Киев лишился большого количества солдат в ходе контрнаступления, при этом Вооружённые силы Украины (ВСУ) так и не смогли существенно продвинуться на поле боя. Об этом заявил предприниматель из США Илон Маск.
По его мнению, достижения украинской армии тяжело разглядеть на картах.
"Так много смертей за столь ничтожный результат", — подчеркнул бизнесмен в соцсети X (бывшая Twitter*).
Ранее американский сенат начал расследование в отношении Маска, который отказался включать связь Starlink для солдат ВСУ в районе Крыма в 2022 году. Миллиардер сорвал атаку украинских войск на полуостров. Как пояснил бизнесмен, связь была отключена из-за антироссийских санкций, которые действуют в том числе и на территории Крыма.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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