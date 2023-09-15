Сенат США расследует отказ Маска включить Starlink у Крыма по просьбе ВСУ

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Американский сенат запустил расследование в отношении бизнесмена Илона Маска, который в 2022 году отказался включать спутниковую связь Starlink для Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Крымского полуострова.

Фото: openverse

Как отмечает Bloomberg, ссылаясь на председателя комитета сената Джека Рида, ситуация со Starlink у Крыма указывает на проблемы в нацбезопасности. Политик считает, что вопросы со связью в районе полуострова должны были контролировать представители оборонных ведомств, а не миллиардер Илон Маск.

"Комитет интенсивно расследует данное дело со всех сторон", — подчеркнул Рид.

Ранее стало известно, что Маск не выполнил требование ВСУ активировать спутниковую связь для атаки на Крым. По его словам, он не мог это сделать из-за санкций Запада против РФ, которые действуют в том числе и на полуострове.