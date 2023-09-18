Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер уверен, что конфликт на Украине закончится победой России

Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что мирное соглашение по Украине будет заключено на условиях, которые определит Россия. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Reporterfy Media & Travel.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

"Конфликт закончится победой России, которая продиктует условия соглашения и то, как оно будет выглядеть. Скорее всего, Украина безоговорочно капитулирует", — спрогнозировал эксперт.

По мнению Риттера, Киев оказывается в такой ситуации из-за своего нежелания признать реальность, которая заключается в том, что ВС Украины не способны одержать победу над Россией и захватить её территории.

Ранее президент Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с Владимиром Путиным. В ответ на это заявление российский лидер подчеркнул, что Москва многократно выражала готовность к диалогу с Киевом, но киевский режим решил не продолжать этот диалог.