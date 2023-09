Your browser does not support the audio element.

Остатки украинских войск у населённого пункта Работино в Запорожской области активно уничтожаются российскими военными. На это обратил внимание экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.