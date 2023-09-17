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Скотт Риттер рассказал об уничтожении остатков ВСУ возле Работино

1:01
Мир

Остатки украинских войск у населённого пункта Работино в Запорожской области активно уничтожаются российскими военными. На это обратил внимание экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Скотт Риттер рассказал об уничтожении остатков ВСУ возле Работино
Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.

Разведчик подчеркнул, что Киев бросил к Работино огромное количество резервов, однако это ему не помогло, и практически всё для него здесь уже кончено.

"Пока мы с вами общаемся, у маленькой деревни Работино в Запорожской области проходит сражение, которое стало альфой и омегой украинского контрнаступления. Они бросили туда все, что у них есть, но русские показали, что могут разгромить их", — сказал Риттер в эфире YouTube-канала Reporterfy Media & Travel.

Совсем скоро у Киева не останется военнослужащих, и вооружённые силы Украины канут в Лету.

Риттер напомнил, что украинское контрнаступление стартовало в Запорожской области, и здесь же оно, похоже, и закончится разгромом ВСУ.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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