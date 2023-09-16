Скотт Риттер: ВС Украины пытаются дотянуть до начала сезона дождей

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Армия Украины сейчас прикладывает максимум усилий, чтобы выждать до начала сезона дождей и грязи с надеждой на замораживание конфликта и временное прекращение боевых действий. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью Джеффу Норману в его передаче "Ask the Inspector".

Фото: Openverse

Эксперт подчеркнул, что такая тактика несёт в себе значительные риски для ВСУ, поскольку в процессе её реализации армия может потерять ещё больше солдат.

"Украина несёт невосполнимые потери. Рано или поздно её ждет крах. Думаю, сейчас украинцы всеми силами пытаются держать свое контрнаступление на плаву до начала сезона грязи, когда можно будет заморозить боевые действия", – выразил он своё мнение.

Риттер также отметил, что армия России, в отличие от украинской, не планирует приостанавливать боевые действия во время сезона дождей и грязи, так как способна вести успешные операции даже в таких сложных условиях. Всё это, по мнению Риттера, неминуемо приведёт к деградации украинской армии.