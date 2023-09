Your browser does not support the audio element.

Белый дом не планирует объявлять о поставках дальнобойных ракет ATACMS во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон на следующей неделе.

Фото: "President of Ukraine met with National Security Advisor to the President of the United States" by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.