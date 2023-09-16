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Axios: США не дадут ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS во время визита Зеленского

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Мир

Белый дом не планирует объявлять о поставках дальнобойных ракет ATACMS во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон на следующей неделе.

Axios: США не дадут ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS во время визита Зеленского
Фото: "President of Ukraine met with National Security Advisor to the President of the United States" by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на источники в администрации Джо Байдена.

"Украинские чиновники зря надеялись, что президент Байден одобрит поставку на следующей неделе армейских тактических ракетных систем", — пишет издание Axios.

По информации авторов материала, в Вашингтоне полным ходом идут дебаты по поводу поставок Украине ATACMS и окончательное решение ещё не принято. Белый дом, подчёркивается в статье, отказался от комментариев.

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Автор Антон Уткин
Антон Уткин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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