Белый дом не планирует объявлять о поставках дальнобойных ракет ATACMS во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон на следующей неделе.
Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на источники в администрации Джо Байдена.
"Украинские чиновники зря надеялись, что президент Байден одобрит поставку на следующей неделе армейских тактических ракетных систем", — пишет издание Axios.
По информации авторов материала, в Вашингтоне полным ходом идут дебаты по поводу поставок Украине ATACMS и окончательное решение ещё не принято. Белый дом, подчёркивается в статье, отказался от комментариев.
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