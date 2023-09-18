Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
CD: Путин никогда не планировал захватить территорию стран НАТО
US News & World Report: в рейтинге самых могущественных стран мира в 2023 году РФ стала третьей
В Подмосковье изменил маршрут поезда и предложил пассажирам прыгать на пути
Экономист Остапкович: Россия остаётся под воздействием последствий кризиса 2008 года
Певица Анна Седокова вернулась в Россию с сыном и остановилась в отеле
WSJ: власти Украины пытаются найти деньги для продолжения боевых действий
Актриса Марина Кравец переживает за карьеру мужа-продюсера телеканала ТНТ
Под Иркутском сбежал заключённый, судимый за несколько убийств
Азаров: ВСУ полностью утратили наступательный потенциал и стали обороняться

Porsche Taycan достиг мирового рекорда заезда на высоту среди электромобилей

2:12
Мир

Универсал успешно преодолел экстремальный маршрут протяженностью 2783 километра, в рамках которого Taycan Cross Turismo перемещался от самой низкой природной точки Китая до вершины одной из самых высоких национальных автомагистралей в мире. Во время этого путешествия модель столкнулась с суровыми природными условиями и нехваткой инфраструктуры для электромобилей.

Porsche Taycan достиг мирового рекорда заезда на высоту среди электромобилей
Фото: openverse.org

Необходимо отметить, что изменения в климате и рельефе оказали влияние на энергопотребление автомобиля. Компания Porsche подчеркивает, что оба электрокара успешно преодолели все четыре времени года за 10 дней. Маршрут Синьцзян-Тибет представлял собой настоящий вызов как для автомобилей, так и для участников экспедиции, так как на пути было недостаточно зарядных станций переменного и постоянного тока, а мощность их варьировалась от 120 до 22 киловатт, что замедляло процесс зарядки.

Двухступенчатая коробка передач оказала помощь на рельефных участках, что обеспечило оптимальное использование энергии. На высоте более 4000 метров автономный запас хода постепенно увеличивался благодаря системе рекуперации энергии мощностью до 275 киловатт на длительных спусках, сообщает motor.ru. Путь начался у озера Айдинг, которое находилось на высоте минус 218,845 метра над уровнем моря, и завершился успешным достижением вершины Хунту-Дабан, расположенной на высоте 5355,134 метра над уровнем моря. Во время этой поездки автомобиль также установил рекорд Гиннесса, путешествуя на одном маршруте с максимальным изменением высоты в 5 573,979 метра. Это сопровождалось резкими изменениями температуры, атмосферным давлением, геологическими особенностями и другими естественными сюрпризами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Tesla Model 3 взорвала рынок, Porsche Taycan поставил рекорд, новые гибриды от Мерседес
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Для людей с высоким IQ свойственны неряшливость и поздний сон — Psychology Today

Неряшливость и привычка поздно ложатся спать характеризует людей с высоким IQ.

PT: в США рассказали о вредных привычках людей с высоким IQ
Наследство актёра Гришечкина достанется его единственной дочери от первого брака
Стало известно, кому достанется наследство актёра Гришечкина
Шольц крупно опозорил Германию перед Лавровым
Смерть актёра Гришечкина была предсказана в сериале 2023 года
Австрия не хочет пускать Болгарию в Шенген Михаил Плисюк Доктор Мейнерт исследовал долгожителей Сергей Лебедев Украинцы позволили Зеленскому себя уничтожить как нацию. Даже немцы это понимают Любовь Степушова
Такие известия под ночь ей ни к чему: Александра Пахмутова долгое время не знала о кончине любимого супруга
На концерте в Екатеринбурге спустившейся к зрителям Ольге Бузовой помогли найти путь обратно на сцену
Зеленский довёл до самоубийства губернатора "сдавшего Херсон"
Зеленский довёл до самоубийства губернатора "сдавшего Херсон"
Последние материалы
Под Иркутском сбежал заключённый, судимый за несколько убийств
Азаров: ВСУ полностью утратили наступательный потенциал и стали обороняться
ГИБДД: камеры не могут зафиксировать нарушение лишь при нереальной сейчас для машин скорости
"Царьград": Огромные потери ВСУ — сводки не содержат эти хроники
Porsche Taycan достиг мирового рекорда заезда на высоту среди электромобилей
Kaspersky прогнозирует возвращение западных клиентов
На Московском Марафоне компания Chery провела акцию с розыгрышем седан Arrizo 8
Одно из крупнейших издательств «Эксмо» пожаловалось в ФАС на плагиат «Букваря»
Трёхлучевые фары станут новой "фишкой" электромобилей Mercedes-Benz
В Бурятии расследуют уголовное дело о контрабанде лесоматериалов более, чем на 13 млн рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников