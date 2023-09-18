Porsche Taycan достиг мирового рекорда заезда на высоту среди электромобилей

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Универсал успешно преодолел экстремальный маршрут протяженностью 2783 километра, в рамках которого Taycan Cross Turismo перемещался от самой низкой природной точки Китая до вершины одной из самых высоких национальных автомагистралей в мире. Во время этого путешествия модель столкнулась с суровыми природными условиями и нехваткой инфраструктуры для электромобилей.

Фото: openverse.org

Необходимо отметить, что изменения в климате и рельефе оказали влияние на энергопотребление автомобиля. Компания Porsche подчеркивает, что оба электрокара успешно преодолели все четыре времени года за 10 дней. Маршрут Синьцзян-Тибет представлял собой настоящий вызов как для автомобилей, так и для участников экспедиции, так как на пути было недостаточно зарядных станций переменного и постоянного тока, а мощность их варьировалась от 120 до 22 киловатт, что замедляло процесс зарядки.

Двухступенчатая коробка передач оказала помощь на рельефных участках, что обеспечило оптимальное использование энергии. На высоте более 4000 метров автономный запас хода постепенно увеличивался благодаря системе рекуперации энергии мощностью до 275 киловатт на длительных спусках, сообщает motor.ru. Путь начался у озера Айдинг, которое находилось на высоте минус 218,845 метра над уровнем моря, и завершился успешным достижением вершины Хунту-Дабан, расположенной на высоте 5355,134 метра над уровнем моря. Во время этой поездки автомобиль также установил рекорд Гиннесса, путешествуя на одном маршруте с максимальным изменением высоты в 5 573,979 метра. Это сопровождалось резкими изменениями температуры, атмосферным давлением, геологическими особенностями и другими естественными сюрпризами.

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