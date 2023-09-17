Политолог Сато заявил, что Украина вымирает, но Киев засекретил эту информацию

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Украинские власти отказываются проводить перепись населения, так как не хотят обнародовать информацию о том, что украинский этнос исчезает с лица земли.

Фото: openverse

Такое заявление сделал экс-аналитик Министерства иностранных дел Японии, профессор Масару Сато и добавил, что даже по открытым данным население Украины за последние 30 лет уменьшилось вдвое.

"Знаете ли вы, сколько раз на Украине проводилась перепись населения после обретения независимости? Только один раз — в 2001 году. Что произошло с тех пор, неизвестно. А сейчас это — государственная тайна", — пояснил он в интервью Nihon Keizai.

Число украинцев, отметил эксперт, уже уменьшилось с 55 миллионов в 1991 году до 29 миллионов и продолжает снижаться. Сато подчеркнул, что сейчас на 10 взрослых жителей Незалежной приходится всего семеро детей.