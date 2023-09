Your browser does not support the audio element.

Украина, по мнению американского журналиста Гарланда Никсона, больше не существует в своем прежнем виде и стала средством для продвижения агрессивной политики США, как он заявил в своем YouTube-блоге, сообщает Gazeta. ru.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.