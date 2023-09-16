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Американский журналист Никсон заявил об исчезновении Украины как государства

1:24
Мир

Украина, по мнению американского журналиста Гарланда Никсона, больше не существует в своем прежнем виде и стала средством для продвижения агрессивной политики США, как он заявил в своем YouTube-блоге, сообщает Gazeta. ru.

Американский журналист Никсон заявил об исчезновении Украины как государства
Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

"Сегодня уже нет государства, названного Украина. Игра закончилась". — считает он.

Никсон утверждает, что неоконсерваторы из США используют Украину как инструмент, аналогичный перчатке, которую грабитель надевает, чтобы не оставить отпечатки своих пальцев на месте преступления. Таким образом, Украина, по его мнению, помогает скрыть причастность Вашингтона к разрушению Европы.

Бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор, утверждает, что Украине будет очень сложно одержать победу в вооруженном конфликте с Россией.

Военный эксперт Роберт Кларк считает, что конфликт на Украине перешел в фазу истощения и может привести к фатальным последствиям для Вооруженных Сил Украины (ВСУ).

Президент России, Владимир Путин, неоднократно подчеркивал, что Украина стала инструментом внешней политики США. Согласно главе государства, Вашингтон использует Киев как средство для давления на Россию и для продвижения своих военных целей на территории бывшей советской республики.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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