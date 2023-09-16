Украинский снайпер Прошинский рассказал о "катастрофических" потерях в рядах ВСУ

0:44 Your browser does not support the audio element. Мир

Снайпер вооружённых сил Украины (ВСУ) Константин Прошинский прокомментировал заявление военкома из Полтавы, который рассказал, что потери в украинских подразделениях катастрофические и достигают 80-90 процентов. И лишь 10-20 процентов мобилизованных остаются в живых.

Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

"На самом деле это правдивые цифры по нашему подразделению в том числе… У некоторых ещё меньше [осталось в строю]", — написал боевик ВСУ в своих соцсетях.

Как сообщает украинский инсайдерский Telegram-канал "Резидент", Владимир Зеленский потребовал уволить полтавского военкома, который озвучил потери ВСУ за разглашение секретной информации.