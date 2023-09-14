Украина лишится ещё части своих территорий, если продолжит вести боевые действия. В этом не сомневается экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
Разведчик убеждён, что мало того, что Россия сохранит свои новые земли, она ещё и возьмёт под свой контроль ряд ключевых украинских городов, если конфликт будет продолжен.
"Реальность сурова. Россия не только удержит территории, которые уже вошли в ее состав, но и заберет Харьков, Николаев и Днепропетровск, если Украине хватит глупости, чтобы продолжать этот конфликт", — сказал Риттер в беседе с журналистом Дэнни Хайфону.
Если события будут продолжаться в таком же ключе, Одесса и черноморское побережье Украины станут российскими, и Киев потеряет шанс когда-либо их вернуть.
А лишившись выхода к морю, Украина обрекает себя на серьёзные экономические проблемы, уверен Риттер. И, вероятнее всего, с окончанием конфликта размер территории Украины станет существенно меньше, добавил офицер.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Обезьяна попала в секс-рабство в Индонезии, её удалось спасти благодаря помощи полиции и военных.