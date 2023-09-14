Скотт Риттер: Украину ждёт "суровая реальность" в виде потери ряда крупных городов

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Украина лишится ещё части своих территорий, если продолжит вести боевые действия. В этом не сомневается экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

Фото: "File:Вид на морской вокзал (Одесса).jpg" by Георгий Долгопский is licensed under CC BY-SA 3.0.

Разведчик убеждён, что мало того, что Россия сохранит свои новые земли, она ещё и возьмёт под свой контроль ряд ключевых украинских городов, если конфликт будет продолжен.

"Реальность сурова. Россия не только удержит территории, которые уже вошли в ее состав, но и заберет Харьков, Николаев и Днепропетровск, если Украине хватит глупости, чтобы продолжать этот конфликт", — сказал Риттер в беседе с журналистом Дэнни Хайфону.

Если события будут продолжаться в таком же ключе, Одесса и черноморское побережье Украины станут российскими, и Киев потеряет шанс когда-либо их вернуть.

А лишившись выхода к морю, Украина обрекает себя на серьёзные экономические проблемы, уверен Риттер. И, вероятнее всего, с окончанием конфликта размер территории Украины станет существенно меньше, добавил офицер.