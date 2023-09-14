Украина получит последний шанс, когда войска Российской Федерации перед отрезанием Киева от Чёрного моря.
Об этом рассказал бывший разведчик армии США Скотт Риттер.
"Когда россияне дойдут до Одессы, может они и остановятся, чтобы дать Украине шанс пересмотреть весь этот конфликт до того, как Россия реально вступит в бой, возьмёт Одессу и заберёт у Украины доступ к Чёрному морю, отрезая страну от него. Так что это будет время, когда Россия даст Украине последний шанс", — отметил американский экс-офицер.
Но будет ли российская сторона давать Киеву этот последний шанс, задаёт риторический вопрос ведущий Первого канала Руслан Осташко.
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