Украина получит последний шанс, когда войска Российской Федерации перед отрезанием Киева от Чёрного моря.

Об этом рассказал бывший разведчик армии США Скотт Риттер.

"Когда россияне дойдут до Одессы, может они и остановятся, чтобы дать Украине шанс пересмотреть весь этот конфликт до того, как Россия реально вступит в бой, возьмёт Одессу и заберёт у Украины доступ к Чёрному морю, отрезая страну от него. Так что это будет время, когда Россия даст Украине последний шанс", — отметил американский экс-офицер.