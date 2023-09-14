Главнокомандующий вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный предупредил президента Украины Владимира Зеленского о возможной приостановке контрнаступления в конце октября. Об этом сообщает украинский инсайдерский Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в офисе Зеленского.
По его словам, главком считает необходимым готовить оборонительные рубежи на отвоеванных территориях, чтобы российская армия не вернула их обратно зимой.
Ранее экс-комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал, что ВСУ просто взбесились после того, как россйиским военным наконец-то удалось эвакуировать детей из прифронтового села.
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