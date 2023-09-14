Главком ВСУ Залужный предупредил Зеленского о приостановке контрнаступления в конце октября

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Главнокомандующий вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный предупредил президента Украины Владимира Зеленского о возможной приостановке контрнаступления в конце октября. Об этом сообщает украинский инсайдерский Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в офисе Зеленского.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

По его словам, главком считает необходимым готовить оборонительные рубежи на отвоеванных территориях, чтобы российская армия не вернула их обратно зимой.

Ранее экс-комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский рассказал, что ВСУ просто взбесились после того, как россйиским военным наконец-то удалось эвакуировать детей из прифронтового села.