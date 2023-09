Your browser does not support the audio element.

Главнокомандующий вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный предупредил президента Украины Владимира Зеленского о возможной приостановке контрнаступления в конце октября. Об этом сообщает украинский инсайдерский Telegram-канал "Резидент" со ссылкой на источник в офисе Зеленского.

Фото: "President awarded Ukrainian defenders and presented battle flags to military units." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.