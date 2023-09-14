Ходаковский: ВСУ взбесились после эвакуации военными РФ детей из прифронтового села

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Российским военным наконец-то удалось вчера ночью вывезти детей из прифронтового села Кременчик. Об этом написал экс-комбат батальона "Восток" Александр Ходаковский в своём Telegram-канале утром в четверг, 14 сентября.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Он отметил, что с началом наступления вооружённых сил Украины (ВСУ) на участке Новодонецкое — Новомайорское для оставшихся жителей этого села начался настоящий ад.

"Противник абсолютно не пытается делать разницы между военными и гражданскими, уничтожая всё, что движется. После ночной эвакуации утром он просто взбесился — дронов в небе больше, чем ворон", — заключил командир.

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