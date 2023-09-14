В 2017 году в Чабановке в ЛНР состоялся футбольный матч, в котором приняли участие боевики националистического батальона "Айдар"*. Пьяные 30- и 40-летние мужчины вышли на поле против школьников. Об этом рассказал учитель сельской школы в посёлке Смоляниново Виктор Чернявский в беседе с РИА Новости.
Игру он сравнил с прошедшим в оккупированном немецкими войсками Киеве в 1942 году так называемым "матчем смерти".
По словам преподавателя, боевики заставили его выставить футбольную команду: учеников пятых-девятых классов. И детям пришлось играть в футбол.
При этом школьников постоянно специально сбивали с ног, толкали, плевали им в лицо, в затылок. А одному ученику, который хорошо играл, повредили ногу, вспомнил собеседник агентства.
* украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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