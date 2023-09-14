Politico: французский дипломат заявил, что у ВСУ осталось 45 дней для наступления

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Высокопоставленный дипломат из Франции на условиях анонимности поддержал мнение председателя комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, который заявил, что у Киева есть не более 45 дней для наступательной операции.

Фото: openverse.org

По словам дипломата, погодные условия — "очевидная проблема" для украинских войск на поле боя. Он считает, что ВСУ не смогут вести наступление в холодный период.

"Контрнаступление, вероятно, остановится приблизительно в конце октября или начале ноября", — приводит комментарий дипломата издание Politico.

Ранее Милли сообщил, что у армии Украины есть чуть больше месяца для продолжения боевых действий в ходе контрнаступления. Он подчеркнул: с приходом холодов украинским войскам станет сложнее маневрировать в зоне конфликта. При этом генерал добавил, что ещё рано рассуждать о провале контрнаступления ВСУ.