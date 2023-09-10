Для контрнаступления Украине осталось немногим более месяца. Об этом заявил глава Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли.
По его словам, Украине будет намного труднее маневрировать из-за холодов. Американский офицер также признал, что наступление шло медленнее, чем ожидалось.
Однако, по мнению Милли, говорить о провале контрнаступления ещё слишком рано, так как Украина "продвигается очень устойчивыми темпами через российские линии фронта".
"Осталось ещё достаточно времени, вероятно, около 30-45 дней плохой погоды, так что украинцы ещё не закончили", — высказался генерал.
Ранее замглавы ГУР МО Украины Вадим Скибицкий заявил, что на "территории Украины" находится более 420 тысяч военных РФ.
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