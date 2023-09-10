Представитель киевских властей назвал количество российских военных, находящихся на "украинских территориях".
По словам замглавы Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого, Россия сосредоточила более 420 тысяч своих военнослужащих.
В ГУР отметили, что это "очень мощный контингент", который насчитывает большое количество танков, бронемашин, артиллерийских систем, систем залпового огня и ракетных систем.
Однако полностью верить словам представителя ГУР нельзя. Кроме того, стоит отметить, что российские бойцы находятся на исконно русских территориях, которые приходится освобождать от украинских националистов, прокомментировал заявление Скибицкого ведущий Первого канала Руслан Осташко в своём Telegram.
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