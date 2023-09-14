Спикер ВСУ нетрадиционной ориентации Сара Эштон-Чирилло пообещал убивать российских журналистов. Его выступление появилось на YouTube-канале.
"На следующей неделе зубы русских дьяволов заскрежещут ещё сильнее, а их бешеные рты потекут пеной в неконтролируемом безумии", — заявил представитель киевского режима.
По его словам, все российские "военные преступники-пропагандисты" будут настигнуты, и справедливость восторжествует.
"Даже не знаю, что тут круче — заявление в стилистике низкобюджетного боевика, снятого в какой-нибудь гаражной студии. Или открытая угроза террористическими актами от официального лица государства", — прокомментировал выступление Чирилло военный журналист Александр Коц.
Репортёр добавил, что это высокая оценка работы российских журналистов, если их считают угрозой, подлежащей уничтожению.
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