Спикер ВСУ Эштон Чирилло пообещал убивать российских журналистов

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Спикер ВСУ нетрадиционной ориентации Сара Эштон-Чирилло пообещал убивать российских журналистов. Его выступление появилось на YouTube-канале.

Фото: Openverse

"На следующей неделе зубы русских дьяволов заскрежещут ещё сильнее, а их бешеные рты потекут пеной в неконтролируемом безумии", — заявил представитель киевского режима.

По его словам, все российские "военные преступники-пропагандисты" будут настигнуты, и справедливость восторжествует.

"Даже не знаю, что тут круче — заявление в стилистике низкобюджетного боевика, снятого в какой-нибудь гаражной студии. Или открытая угроза террористическими актами от официального лица государства", — прокомментировал выступление Чирилло военный журналист Александр Коц.

Репортёр добавил, что это высокая оценка работы российских журналистов, если их считают угрозой, подлежащей уничтожению.