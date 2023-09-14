Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может стать причиной катастрофы в Евросоюзе, заявил китайский журналист Чэнь Вэйхуа. Обозреватель уточнил, сейчас ЕК управляет "американский пудель".
Экономика Европы слабеет, тогда как положение Штатов укрепляется, благодаря управлению фон дер Ляйен, считает китайский журналист.
"Когда ЕС управляет американский пудель вроде фон дер Ляйен, это катастрофа за катастрофой. Европейская экономика резко сокращается по сравнению с экономикой США под её руководством", — заявил обозреватель на своей странице в Сети Х.
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