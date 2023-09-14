В Китае назвали фон дер Ляйен "американским пуделем": катастрофа за катастрофой

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен может стать причиной катастрофы в Евросоюзе, заявил китайский журналист Чэнь Вэйхуа. Обозреватель уточнил, сейчас ЕК управляет "американский пудель".

Фото: openverse

Экономика Европы слабеет, тогда как положение Штатов укрепляется, благодаря управлению фон дер Ляйен, считает китайский журналист.

"Когда ЕС управляет американский пудель вроде фон дер Ляйен, это катастрофа за катастрофой. Европейская экономика резко сокращается по сравнению с экономикой США под её руководством", — заявил обозреватель на своей странице в Сети Х.