Французский политик Филиппо обвинил фон дер Ляйен в расизме из-за запретов ЕС для россиян

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен осознанно ущемляет простых российских граждан, вводя запрет на въезд в Евросоюз на собственном автомобиле, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Фото: openverse

Кроме того, россиянам запретили провозить в Евросоюз личные вещи. Как подчеркнул Филиппо, такими темпами, у граждан страны будут отбирать "туалетную бумагу".

По мнению политика, подобные выходки не что иное, как расизм.

"Наверное, это и есть "европейские ценности", не так ли?! Всё это направлено на одно: нагнетание напряжённости, поддержание войны, подчинение американской неоконсервативной повестке!" — задался вопросом политик.