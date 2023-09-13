Гражданин Белоруссии, проживающий в США, признал свою вину в сговоре с целью нарушения санкционного режима и отмывании денег, сообщает Министерство юстиции США, которое выполняет функции генеральной прокуратуры.
Согласно документу, 46-летний белорусский гражданин по имени Сергей Карпушкин, который был арестован в апреле этого года, признал свою вину в суде штата Флорида. Он признал себя виновным в участии в сговоре с целью нарушения Закона США об экономических санкциях и отмывании денег.
Прокуратура утверждает, что Карпушкин согласился возместить свыше 4,7 миллионов долларов, которые он получил от участия в преступной схеме. В заявлении подчеркивается, что ему грозит до пяти лет тюремного заключения.
Ранее Министерство юстиции США сообщило, что Карпушкин был соучастником Джона Унсалана из штата Флорида, который, согласно обвинению, в течение трех лет участвовал в схеме обхода американских санкций, введенных против украинского олигарха Сергея Курченко и его двух компаний. Курченко был внесен в санкционный список США в 2015 году в связи с событиями на Украине.
По данным прокуратуры, Унсалан, якобы имеющий связи с Карпушкиным, с июля 2018 года по октябрь 2021 года через свою компанию Metalhouse перевел Курченко и его компании, находящиеся под американскими санкциями, 150 миллионов долларов в обмен на металлопродукцию, сообщает ТАСС.
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