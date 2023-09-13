Российские военные пошли на штурм у Марьинки и Авдеевки под Донецком, ВСУ переместились под землю. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.
"Если говорить о востоке, у нас обострилась ситуация в Марьинке и Авдеевке. Россияне увеличили там количество обстрелов", — заметила представитель киевского военного руководства.
По её словам, эти города фактически стёрты с лица земли за год непрерывные штурмы, а боевики ВСУ ушли под землю.
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