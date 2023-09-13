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Минобороны Украины: Россия пошла на штурм у Марьинки и Авдеевки

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Мир

Российские военные пошли на штурм у Марьинки и Авдеевки под Донецком, ВСУ переместились под землю. Об этом заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

Минобороны Украины: Россия пошла на штурм у Марьинки и Авдеевки
Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12475835@egNews

"Если говорить о востоке, у нас обострилась ситуация в Марьинке и Авдеевке. Россияне увеличили там количество обстрелов", — заметила представитель киевского военного руководства.

По её словам, эти города фактически стёрты с лица земли за год непрерывные штурмы, а боевики ВСУ ушли под землю.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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