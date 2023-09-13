Полковник Матвийчук назвал планы Зеленского объявить войну России "агонией режима"

1:33 Your browser does not support the audio element. Мир

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук объяснил, что изменится, если президент Украины Владимир Зеленский решится официально объявить войну России.

Фото: CreativeCommons

Если Зеленский действительно пойдёт на объявление войны, это полностью поменяет ситуацию на Украине. И это уже будет не просто конфликт, а полномасштабная война, заявил аналитик в беседе с "МК".

По его словам, многие страны, оказывающие сейчас помощь Украине, вынуждены будут определиться: если они вступают в прямую конфронтацию с РФ, то Россия напрямую начинает конфронтацию с ними. По-другому уже не получится.

Зеленский до сих пор не объявлял нам войну потому, что это влечёт за собой абсолютную финансовую, экономическую, политическую ответственность за всё происходящее. Ответственность лежит на том человеке, который объявил войну, пояснил Матвийчук.

"Поэтому, я думаю, что Зеленский блефует. Хотя, с учетом его периодически затуманенного рассудка, он, может быть, не имел ввиду именно войну, а употребил этот термин, подразумевая объявление военного положения. Это как раз вполне возможно… Поэтому я полагаю, что заявления Зеленского — это агония режима", — заключил собседник издания.

Ранее экс-депутат Рады Илья Кива со ссылкой на источники в администрации Зеленского заявил, что он готов объявить войну России уже в конце осени и начать всеобщую мобилизацию в стране.