Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль считает, что дипломатия в Европе либо находится в состоянии комы, либо уже умерла.
По её словам, у западных стран есть доктрина о необходимости одержать победу над РФ в ходе боевых действий. Как подчеркнула бывший дипломат, Евросоюз продолжает говорить о войне, а не о дипломатических мерах. Она назвала такое поведение ЕС диким.
При этом экс-руководитель МИД Австрии напомнила, что даже на фоне украинского конфликта международные контакты сохраняются.
"Но никто не использует дипломатию для разрешения конфликта", — подчеркнула Кнайсль в интервью сайту aif.ru в кулуарах ВЭФ-2023.
Она считает, что в ближайшее время отношения между ЕС и Москвой не улучшатся. Однако не исключено возобновление контактов в сферах культуры и науки, резюмировала Кнайсль.
Ранее экс-глава МИД Австрии заявила, что арендовала квартиру в Санкт-Петербурге, поскольку получила работу в СПбГУ.
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