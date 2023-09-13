Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: европейская дипломатия в коме или уже умерла

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Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль считает, что дипломатия в Европе либо находится в состоянии комы, либо уже умерла.

Фото: Openverse

По её словам, у западных стран есть доктрина о необходимости одержать победу над РФ в ходе боевых действий. Как подчеркнула бывший дипломат, Евросоюз продолжает говорить о войне, а не о дипломатических мерах. Она назвала такое поведение ЕС диким.

При этом экс-руководитель МИД Австрии напомнила, что даже на фоне украинского конфликта международные контакты сохраняются.

"Но никто не использует дипломатию для разрешения конфликта", — подчеркнула Кнайсль в интервью сайту aif.ru в кулуарах ВЭФ-2023.

Она считает, что в ближайшее время отношения между ЕС и Москвой не улучшатся. Однако не исключено возобновление контактов в сферах культуры и науки, резюмировала Кнайсль.

Ранее экс-глава МИД Австрии заявила, что арендовала квартиру в Санкт-Петербурге, поскольку получила работу в СПбГУ.

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