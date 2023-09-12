Экс-глава МИД Австрии Кнайсль переехала в арендованную квартиру в Петербурге

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Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сняла квартиру в Санкт-Петербурге, где она устроилась на работу.

Фото: Openverse

По словам дипломата, недавно она возглавила "Геополитическую обсерваторию по ключевым проблемам России" в Санкт-Петербургском госуниверситете. Кнайсль поделилась, что для неё это полноценное занятие, которое ей не хотелось бы выполнять лишь на 50%.

Экс-министр выразила благодарность Петербургу за поддержку в её новой деятельности. Как пояснила Кнайсль, процесс оформления рабочей визы и других документов был напряжённым, однако сотрудники СПбГУ ей помогли в этом.

"Так что я здесь, в России, только переехала в съёмную квартиру в Санкт-Петербурге", — отметила экс-руководитель МИД Австрии в беседе с РИА Новости в рамках ВЭФ-2023.

Ранее Кнайсль сообщила, что получает зарплату в национальной валюте РФ.

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