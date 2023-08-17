Экс-глава МИД Австрии Кнайсль сообщила, что получает зарплату в рублях в России

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Экс-руководитель Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила, что получает зарплату в нацвалюте РФ, поскольку работает в Санкт-Петербурге.

Фото: "Außenministerin Karin Kneissl in Liechtenstein" by Österreichisches Außenministerium is licensed under CC BY 2.0.

По её словам, она трудится в Санкт-Петербургском государственном университете. Экс-дипломат добавила, что сейчас не имеет никакого отношения к Евросоюзу.

"Я слежу за этим, но в университете я получают зарплату в рублях", — отметила Кнайсль, отвечая на вопрос ТАСС об изменениях курсов доллара и евро.

Ранее стало известно, что Кнайсль переехала в Рязанскую область и арендовала там жильё. Экс-министр иностранных дел Австрии подыскивает новый дом, чтобы разместиться там с питомцами.

Кнайсль возглавляла австрийский МИД с 2017 по 2019 годы.

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