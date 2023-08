Your browser does not support the audio element.

Экс-руководитель Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила, что получает зарплату в нацвалюте РФ, поскольку работает в Санкт-Петербурге.

Фото: "Außenministerin Karin Kneissl in Liechtenstein" by Österreichisches Außenministerium is licensed under CC BY 2.0.