Экс-руководитель Министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль сообщила, что получает зарплату в нацвалюте РФ, поскольку работает в Санкт-Петербурге.
По её словам, она трудится в Санкт-Петербургском государственном университете. Экс-дипломат добавила, что сейчас не имеет никакого отношения к Евросоюзу.
"Я слежу за этим, но в университете я получают зарплату в рублях", — отметила Кнайсль, отвечая на вопрос ТАСС об изменениях курсов доллара и евро.
Ранее стало известно, что Кнайсль переехала в Рязанскую область и арендовала там жильё. Экс-министр иностранных дел Австрии подыскивает новый дом, чтобы разместиться там с питомцами.
Кнайсль возглавляла австрийский МИД с 2017 по 2019 годы.
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