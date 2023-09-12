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Минобороны США: Россия угроза для нашей киберстратегии

1:54
Мир

Согласно отчету о киберстратегии США на 2023 год, Россия определена как постоянная и значительная киберугроза Соединенным Штатам. В докладе говорится, что "Россия остается острой угрозой Соединенным Штатам в киберпространстве". В нем подчеркивается, что Россия пыталась оказать пагубное влияние на США, уделяя особое внимание манипулированию выборами в США и подрыву доверия к ним.

Минобороны США: Россия угроза для нашей киберстратегии
Фото: openverse

В докладе также утверждается, что Россия нанесла удары по критически важной инфраструктуре в Соединенных Штатах и инфраструктуре, принадлежащей ее союзникам и партнерам. Это также говорит о том, что Россия продолжает наращивать свои возможности в области шпионажа, операций по оказанию влияния и кибератак.

Далее в докладе упоминается, что в ходе специальных операций российские военные и разведывательные подразделения якобы использовали различные кибертехнологии.

В этом отчете Министерство обороны США определяет Китай как основную киберугрозу, за которой следуют Россия, Северная Корея, Иран, а также "насильственные экстремистские организации" и транснациональные преступные организации.

Стоит отметить, что в апреле Федеральная служба безопасности России (ФСБ) обвинила Соединенные Штаты и НАТО в причастности к крупномасштабным кибератакам, исходящим с территории Украины против России. ФСБ утверждала, что наступательные киберподразделения из западных стран использовали украинскую сетевую инфраструктуру для проведения кибератак и пытались приписать их Украине. Упоминалась хакерская группировка, известная как "IT-армия Украины", которая якобы осуществляла многочисленные кибератаки на российские информационные ресурсы.

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Глава ФБР: Россия - главная угроза в мире
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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