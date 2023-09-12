Политолог Макеева: Украина для Польши — это комплексная проблема под боком

1:38 Your browser does not support the audio element. Мир

Настроения ряда польских политиков на фоне украинского конфликта будут меняться. Варшава перестаёт быть верным партнёром Киева. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева.

Фото: Openverse

По её словам, мир в принципе начинает уставать от Украины.

"Для Польши Украина — это проблема под боком, причём комплексная. Это и беженцы, и поток на "чёрный рынок" оружия, и повышение криминального уровня, и зерновая тема. Мы знаем, что там снижались цены на украинское зерно, оно крайне низкого качества. С другой стороны, Польша — часть коллективного Запада, во главе которого стоят США. Поэтому радикального разворота от Польши ожидать не стоит", — отметила эксперт.

Она считает, что Варшава продолжит участвовать в геополитических авантюрах, но общая усталость в польском обществе будет нарастать.

При этом политолог напомнила: определённая часть элит "точит зуб" на ряд украинских территорий. Специалист добавила, что Польша — это опасный сосед для Украины, являющийся членом НАТО.

Макеева также назвала причины запрета на ввоз украинского зерна, который планирует ввести Варшава:

Во-первых, украинское зерно сбивает цены и бьёт напрямую по польскому сельхозпроизводителю;

Во-вторых, оно крайне низкого качества, поскольку в нём нашли вещества, угрожающие здоровью.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что не позволит зерну с Украины "затопить" страну.