Настроения ряда польских политиков на фоне украинского конфликта будут меняться. Варшава перестаёт быть верным партнёром Киева. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявила политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева.
По её словам, мир в принципе начинает уставать от Украины.
"Для Польши Украина — это проблема под боком, причём комплексная. Это и беженцы, и поток на "чёрный рынок" оружия, и повышение криминального уровня, и зерновая тема. Мы знаем, что там снижались цены на украинское зерно, оно крайне низкого качества. С другой стороны, Польша — часть коллективного Запада, во главе которого стоят США. Поэтому радикального разворота от Польши ожидать не стоит", — отметила эксперт.
Она считает, что Варшава продолжит участвовать в геополитических авантюрах, но общая усталость в польском обществе будет нарастать.
При этом политолог напомнила: определённая часть элит "точит зуб" на ряд украинских территорий. Специалист добавила, что Польша — это опасный сосед для Украины, являющийся членом НАТО.
Макеева также назвала причины запрета на ввоз украинского зерна, который планирует ввести Варшава:
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что не позволит зерну с Украины "затопить" страну.
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