Польский премьер Матеуш Моравецкий выступил против ввоза зерна с Украины на территорию его государства.
По словам политика, Варшава не собирается открывать свои границы для поставок украинского зерна, несмотря на требования Брюсселя.
"Польша не позволит, чтобы нас затопило украинское зерно", — подчеркнул Моравецкий в социальной сети X (бывшая Twitter*).
Он подтвердил информацию о том, что Польша планирует продлить ограничения на ввоз зерновой продукции с украинской территории.
Ранее профессор ВШЭ Игорь Ковалёв допустил начало конфронтации между Варшавой и Европейским союзом из-за зерна. Кроме того, он добавил, что сейчас можно наблюдать противостояние Польши и Украины по этому спорному вопросу.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Свердловской области ведётся расследование загадочной смерти 16-летней девушки из Каменска-Уральского.