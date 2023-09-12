Моравецкий заявил, что Польша не позволит украинскому зерну "затопить" страну

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Польский премьер Матеуш Моравецкий выступил против ввоза зерна с Украины на территорию его государства.

Фото: openverse.org

По словам политика, Варшава не собирается открывать свои границы для поставок украинского зерна, несмотря на требования Брюсселя.

"Польша не позволит, чтобы нас затопило украинское зерно", — подчеркнул Моравецкий в социальной сети X (бывшая Twitter*).

Он подтвердил информацию о том, что Польша планирует продлить ограничения на ввоз зерновой продукции с украинской территории.

Ранее профессор ВШЭ Игорь Ковалёв допустил начало конфронтации между Варшавой и Европейским союзом из-за зерна. Кроме того, он добавил, что сейчас можно наблюдать противостояние Польши и Украины по этому спорному вопросу.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.