Польша вступает в конфронтацию с Украиной и Евросоюзом из-за зерна

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Варшава своим откровенным заявлением относительно ввоза сельхозпродукции с Украины входит в конфронтацию с Европейским Союзом и Европейской Комиссией, от которых можно ожидать санкций. Также Польша входит в конфронтацию непосредственно с Киевом, взаимоотношения с которым подрываются.

Фото: ©Shutterstock/Fotodom

Об этом в беседе с информагентством "Регнум" поделился профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Европейскому Союзу по вопросу ввоза украинского зерна.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Я сказал ясно ещё в июле после бесед с четырьмя другими странами, граничащими с Украиной: мы не допустим нового открытия сельскохозяйственных рынков, независимо от решения Евросоюза", — отметил польский премьер.

Моравецкий также заявил, что польская сторона сама продлит запрет на импорт агропромышленной продукции с "дружественной" Украины после 15 сентября, даже если этого не будет делать Европейская Комиссия.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.