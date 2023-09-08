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Польша вступает в конфронтацию с Украиной и Евросоюзом из-за зерна

0:42
Экономика

Варшава своим откровенным заявлением относительно ввоза сельхозпродукции с Украины входит в конфронтацию с Европейским Союзом и Европейской Комиссией, от которых можно ожидать санкций. Также Польша входит в конфронтацию непосредственно с Киевом, взаимоотношения с которым подрываются.

Польша вступает в конфронтацию с Украиной и Евросоюзом из-за зерна
Фото: ©Shutterstock/Fotodom

Об этом в беседе с информагентством "Регнум" поделился профессор департамента международных отношений факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалёв.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Европейскому Союзу по вопросу ввоза украинского зерна.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

"Я сказал ясно ещё в июле после бесед с четырьмя другими странами, граничащими с Украиной: мы не допустим нового открытия сельскохозяйственных рынков, независимо от решения Евросоюза", — отметил польский премьер.

Моравецкий также заявил, что польская сторона сама продлит запрет на импорт агропромышленной продукции с "дружественной" Украины после 15 сентября, даже если этого не будет делать Европейская Комиссия.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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