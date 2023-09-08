У РФ есть данные о попытках взорвать "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Чёрном море

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

У России есть достоверная информация, которая указывает на попытки Украины и Запада взорвать газовые трубопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Чёрном море.

Фото: wikimedia.org

Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Помимо этого, глава внешнеполитического ведомства указал, что киевский режим использовал черноморские гуманитарные коридоры для атаки российских военных судов, охранявших энергетическую инфраструктуру. Также были попытки атаковать и гражданские корабли, подытожил министр.

Ранее Лавров прилетел в Нью-Дели на саммит G20. Встречали российского министра музыкой и танцами.