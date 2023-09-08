У России есть достоверная информация, которая указывает на попытки Украины и Запада взорвать газовые трубопроводы "Турецкий поток" и "Голубой поток" в Чёрном море.
Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Помимо этого, глава внешнеполитического ведомства указал, что киевский режим использовал черноморские гуманитарные коридоры для атаки российских военных судов, охранявших энергетическую инфраструктуру. Также были попытки атаковать и гражданские корабли, подытожил министр.
Ранее Лавров прилетел в Нью-Дели на саммит G20. Встречали российского министра музыкой и танцами.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Генерал-майор ФСБ рассказал, как российский пилот Кузьминов, угнавший вертолёт на Украину, мог наладить контакт с противником и какова его дальнейшая судьба