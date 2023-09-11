Макгрегор: Зеленский находится под круглосуточной охраной из-за угрозы убийством своими

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Украинские военные часто обсуждают, как избавиться от Владимира Зеленского.

Фото: "Ukraine's President Volodymyr Zelensky visits positions of armed forces near the frontline with Russian-backed separatists in Donbass region, Ukraine, on April 9, 2021." by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом 10 сентября в своем Youtube-канале сообщил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Он отметил, что из-за этого президент Украины находится под охраной круглосуточно, поскольку его хотят убить. За Зеленским следят, потому что он "отвернулся от старых покровителей в пользу новых". Как пример, арест Игоря Коломойского, который когда-то и сделал Зеленского президентом страны.

"Зеленский делает то, что ему указано людьми из Вашингтона, Лондона и, возможно, Парижа", — отметил аналитик.

Недавно бывший разведчик американской армии Скотт Риттер указывал, что конфликт с РФ может закончиться для Незалежной лишь уничтожением Зеленского.

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