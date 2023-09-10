США начинают требовать от Украины смены военных задач и заключения перемирия с Москвой.
Об этом сообщает украинский политолог Вадим Карасёв.
"Переизбираться Байдену на фоне активизации боевых действий без военного успеха, не хочется. А нет гарантий освобождения всех территорий, выхода к Крыму. И всё больше скепсиса относительно таких военных целей. Говорят, что они давно рекомендовали Киеву умерить военно-политические цели кампании", — отметил аналитик.
Разочаровавшись в "укровояках", Штаты начнут склонять киевскую власть к миру, поскольку американский налогоплательщик будет спрашивать, почему должен давать 40 млрд долларов, если нет успеха.
Вашингтону надо к концу года эту историю закончить, сказать, что Киев и Белый дом победили, что РФ ослабла, и так выйти победителями, подытожил Карасёв.
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