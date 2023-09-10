Карасёв: США начинают требовать от Киева смены военных целей и перемирия — укровояки разочаровали

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США начинают требовать от Украины смены военных задач и заключения перемирия с Москвой.

Фото: "Ukrainian Army" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

Об этом сообщает украинский политолог Вадим Карасёв.

"Переизбираться Байдену на фоне активизации боевых действий без военного успеха, не хочется. А нет гарантий освобождения всех территорий, выхода к Крыму. И всё больше скепсиса относительно таких военных целей. Говорят, что они давно рекомендовали Киеву умерить военно-политические цели кампании", — отметил аналитик.

Разочаровавшись в "укровояках", Штаты начнут склонять киевскую власть к миру, поскольку американский налогоплательщик будет спрашивать, почему должен давать 40 млрд долларов, если нет успеха.

Вашингтону надо к концу года эту историю закончить, сказать, что Киев и Белый дом победили, что РФ ослабла, и так выйти победителями, подытожил Карасёв.