Родня будет мстить: огромные потери ВСУ ещё станут большой проблемой для РФ

0:54 Your browser does not support the audio element. Общество

Огромные потери украинской армии станут в будущем большой проблемой для РФ, которой предстоит столкнуться с огромным количеством обиженной родни погибших.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сказал историк, экс-сотрудник администрации президента Модест Колеров.

"Для будущей власти на территории нынешней Украины, эти 400-500 тыс. потерь ВСУ — это проблема. Потому что у этих сотен тысяч потерь два миллиона родственников, и от них любви ждать не надо, и любви от них не будет. И совсем не очевидно, что они уйдут с освобождённых территорий", — отметил эксперт.

На этих территориях РФ предстоит столкнуться с десятками тысяч диверсантов — неонацистов и родни погибших боевиков ВСУ, желающих отомстить. Это серьёзная враждебная среда, а граница по реке Днепр — очевидный вывод из этого, подытожил Колеров.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.