Огромные потери украинской армии станут в будущем большой проблемой для РФ, которой предстоит столкнуться с огромным количеством обиженной родни погибших.
Об этом сказал историк, экс-сотрудник администрации президента Модест Колеров.
"Для будущей власти на территории нынешней Украины, эти 400-500 тыс. потерь ВСУ — это проблема. Потому что у этих сотен тысяч потерь два миллиона родственников, и от них любви ждать не надо, и любви от них не будет. И совсем не очевидно, что они уйдут с освобождённых территорий", — отметил эксперт.
На этих территориях РФ предстоит столкнуться с десятками тысяч диверсантов — неонацистов и родни погибших боевиков ВСУ, желающих отомстить. Это серьёзная враждебная среда, а граница по реке Днепр — очевидный вывод из этого, подытожил Колеров.
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