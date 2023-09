Your browser does not support the audio element.

Огромные потери украинской армии станут в будущем большой проблемой для РФ, которой предстоит столкнуться с огромным количеством обиженной родни погибших.

Фото: "Russia Ukraine War - Day 50: Fresh graves and mourning in Ukraine" by manhhai is licensed under CC BY 2.0.